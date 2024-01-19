В Авдеевке проходят качели: военный обозреватель подробно описал ситуацию

На Авдеевском направлении уже около 45 тысяч российских окупантов не могут захватить город.

В районе Авдеевки сохраняется стабильно тяжелая ситуация, которая продолжается еще с октября 2023 года, когда группировка российских оккупационных войск (РОВ) численностью более 30 тысяч человек развернула наступление на город в попытке его окружения и захвата.

Об этом в пятницу, 19 января, написал в своем обозрении военный аналитик Александр Коваленко.

По его словам, сейчас на Авдеевском направлении оперирует группировка окупантов численностью около 45 тысяч. Но ни окружить, ни захватить город уже более 3-х месяцев россияне не могут.

Обозреватель перечислил направления особо жестоких действий РОВ:

из Красногоровки на Степное силами 15-й ОМСБр 2-й ОВА;

из Каменки в направлении Авдеевки силами 114-й ОМСБр 1-й АК и 30-й ОМСБр 2-й ОВА;

из Васильевки в направлении Авдеевки силами 114-й ОМСБр 1-й АК;

из Водяного, Спартака и Опытного – 55-я ОМСБр 41-й ОВА;

из Водяного на Северное силами 55-й ОМСБр 41-й ОВА;

в промзоне оперируют подразделения ДРШБр "Ветераны" и 1-я ОМСБр 1-й АК.

“Боевые действия носят подчас позиционный характер, который еще можно назвать качелями. Попытки РОВ закрепиться в зоне коксохима, равно как на южной промке прекращаются и после удержания противником позиции несколько часов он оттуда выбивается”, — заметил Александр Коваленко.

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Он уточнил, что попытку российских окупантов прорваться в направлении промзоны коксохимического комбината постиг полный провал в районе песчаного карьера.

“Ситуация в Авдеевке будет критической, если РОВ захватят с севера Степовое-Бердичи-Семеновку, а с юга Северное-Тоненькое и трасса 0542 окажется в зоне поражения с легкого стрелкового оружия. Остальное – это стабильно тяжелая ситуация в рамках позиционного противостояния. Иначе в Авдеевке просто быть не может. И она такой будет через месяц. И через два…” – спрогнозировал аналитик.

Напомним, украинские войска на Авдеевском направлении успешно уничтожают бронетехнику РФ, которой захватчики поддерживают пехоту. За три дня россияне потеряли 41 единицу бронетехники.

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