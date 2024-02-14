В Авдеевке – уличные бои: в ВСУ заявили о динамичной, но гибкой ситуации

Накануне на небольшом отрезке фронта оккупанты применяли малые штурмовые пехотные группы, но сразу из пяти-шести бригад.

В Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, в которых оккупанты применяют малые штурмовые группы. Ситуация динамична и может меняться буквально каждый час.

Об этом начальник отдела по связям с общественностью ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий сообщил в эфире телемарафона 14 февраля.

Лыховий рассказал о ситуации на Авдеевском направлении фронта.

"По состоянию на данный момент ситуация на линии боевого столкновения динамична и может меняться буквально каждый час. Наши войска прилагают все возможные усилия, чтобы удерживать определенные позиции", — сказал представитель ВСУ.

"На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана противником, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения", – отметил Лыховий.

Тактика врага в районе Авдеевки

Он также прокомментировал информацию от ВСУ о переходе врага в районе Авдеевки от "мясных штурмов" к применению малых штурмовых групп.

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"В Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои. Там иное применение фактически и невозможно. Это диктует обстановка – определенное изменение тактики. При этом ситуация является гибкой, динамичной, она является напряженной, но контролируемой. Враг понемногу включает в некоторые дни бронегруппы в Авдеевке и на севере, и на юге. В некоторые дни он работает малыми штурмовыми группами", – рассказал спикер ОСГВ "Таврия".

Он отметил, что накануне на небольшом отрезке фронта на Авдеевском направлении российские войска применяли малые штурмовые пехотные группы, но сразу из пяти-шести бригад.

"Сами эти цифры свидетельствуют о интенсивности боев, которые ведутся, и о том вражеском нашествии, которое там сосредоточено. А в целом на Авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тысяч человек личного состава", — рассказал Лыховий.

Напомним, Генштаб ВСУ 14 февраля сообщил, что на Авдеевском направлении украинские войска стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. В течение суток ВСУ отбили 20 атак в районе Авдеевки и еще четыре атаки – возле Невельского Донецкой области.

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