В Авдеевке вражеский дрон FPV попал по бронетранспортеру 3 ОШБр, но бойцы продолжали отстреливаться: видео

Появилось видео, как воины Третьей отдельной штурмовой бригады передвигаются в Авдеевке под обстрелами врага.
В условиях интенсивных боев почти каждое перемещение и ротацию сил обороны в Авдеевке сопровождали российские беспилотники и артиллерия.
Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада в Telegram и обнародовала соответствующее видео.
"На видео — попадание вражеского дрона FPV по бронетранспортеру Третьей отдельной штурмовой бригады. Несмотря на это, бойцы второго штурмового батальона 3 ОШБр продолжили отстреливаться от дронов противника на ходу", — говорится в сообщении бригады под видео.
Напомним, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что в ночь на субботу, 17 февраля, Вооруженные силы Украины покинули свои позиции и вышли из Авдеевки, чтобы не допустить окружения. Кровавая битва за город длилась пять месяцев.
В то же время, министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что Вооруженные силы вернут Авдеевку под контроль Украины после вынужденного ухода. Он рассказал, что для этого нужно.
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