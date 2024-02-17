В Авдеевке вражеский дрон FPV попал по бронетранспортеру 3 ОШБр, но бойцы продолжали отстреливаться: видео

Появилось видео, как воины Третьей отдельной штурмовой бригады передвигаются в Авдеевке под обстрелами врага.

В условиях интенсивных боев почти каждое перемещение и ротацию сил обороны в Авдеевке сопровождали российские беспилотники и артиллерия.

Об этом сообщила Третья отдельная штурмовая бригада в Telegram и обнародовала соответствующее видео.

"На видео — попадание вражеского дрона FPV по бронетранспортеру Третьей отдельной штурмовой бригады. Несмотря на это, бойцы второго штурмового батальона 3 ОШБр продолжили отстреливаться от дронов противника на ходу", — говорится в сообщении бригады под видео.

Авдеевка: как бойцы 3 ОШБр передвигаются под обстрелами

Напомним, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что в ночь на субботу, 17 февраля, Вооруженные силы Украины покинули свои позиции и вышли из Авдеевки, чтобы не допустить окружения. Кровавая битва за город длилась пять месяцев.

В то же время, министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что Вооруженные силы вернут Авдеевку под контроль Украины после вынужденного ухода. Он рассказал, что для этого нужно.

Читайте также ведущие новости дня: