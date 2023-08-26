В авиакатастрофе в Житомирской области погиб известный украинский пилот "Джус"

В Житомирской области известный пилот с позывным "Джус" и еще два летчика погибли в результате столкновения двух украинских самолетов вечером 25 августа.

Информацию о гибели Джуса сообщил его друг Поцелуев, пишет "УП".

"В Житомирском районе столкнулись обучающие самолеты Л-39, трое пилотов погибли", — говорится в сообщении.

Информацию о гибели Джуса сообщил его друг Поцелуев.

"Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче Ты любил свою птичку и буквально жил небом. Наше знакомство не было длинным, однако я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных Силах и станет двигателем важных изменений уже для нового поколения пилотов. Вечная память, Джусс. Теперь ты будешь буквально держать наше небо", — написал Поцелуев.

В пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ отметили, что официальный комментарий будет позже учитывая определенные обстоятельства и начато следствие.

ДБР уже начало расследование.

Отметим, что Джус (Андрей Пильщиков) служил лётчиком истребителя МиГ-29. С самого начала полномасштабного вторжения защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева.

Напомним, что на войне с Россией погиб призер чемпионата и победитель Кубка Украины по карате Сергей Березняк.

Также на фронте погиб известный украинский актер Алексей Хильский.

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