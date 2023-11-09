В "Азове" рассказали, что следует изменить в подходах к мобилизации в Украине

На государственном уровне нет таких посылов, которые мотивировали бы людей вступать в армию.

Украинскому государству нужны изменения в подходах к мобилизации, в частности, необходимо усилить мотивацию людей, пропаганду вступления в армию.

Такое мнение майор, начальник штаба 12 бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

Недостатки мобилизации в Украине

Тавр сравнил подходы к мобилизации в Украине и России.

"У нас нет вообще – и это очень плохо – мотивационных роликов по вступлению в армию. А в Российской Федерации они есть, там началась пропагандистская мобилизационная программа. Они говорят: "Вернем Киев, Одессу домой, вернем украинские песни на родину" и так далее. То есть они пропагандой призывают людей вступать в армию. Также добавляют туда, что все участники так называемой "СВО" получат земельные участки, и у них это работает", — рассказал Кротевич.

Он пояснил, что россияне соглашаются идти в армию в таких условиях из-за низкого уровня жизни. В Украине ситуация отличается.

"В Украине в среднем жизнь намного выше, чем в России. И поэтому человек чаще задумывается, идти ли ему в армию, или нет. Здесь все хорошо, могу выпить кофе, могу сходить в магазин, купить себе поесть – вроде все нормально и ракета вроде не прилетает", – объяснил боец "Азова".

Пропаганда мобилизации

Он подчеркнул, что украинцев следует мотивировать вступать в ряды ВСУ.

"Что нужно делать? Нужна мотивация. То есть человеку нужно напоминать, почему он должен воевать. Вот эти все комментарии под постами типа "вы воюете там за олигархов", "пусть дети народных депутатов воюют" – нет, мы воюем за Украину, за друзей, которые погибли, за живых друзей, за родных. Я лично хочу отдать то, что мне дала Родина. А Родина дала мне жизнь", — рассказал "Тавр".

По его убеждению, сегодня государство не работает над пропагандой мобилизации.

"У нас на государственном уровне нет таких посылов, которые нужно постоянно повторять. То есть просто "вступай в ВСУ" – это не призыв. "Иди защищать" – это призыв. "Иди освобождать" – это призыв. По мобилизации надо, чтобы государство работало, потому что государство сейчас не работает на пропаганду вступления в армию", – отметил Кротевич.

Напомним, ТСН.ua собрал мнения военных и экспертов о проблемах мобилизации в Украине, а также информацию об усилении призыва в ряды ВСУ.

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