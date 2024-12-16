Люди не хотят присоединяться к Силам обороны Украины из-за отсутствия должной подготовки и опыта у руководителей, и это негативно влияет на мотивацию и эффективность службы.

Такое мнение высказал начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий "Милан" Гаврилишин Общественному.

"Первый вопрос — это непрофессиональные командиры", — сказал "Милан" и добавил, что интернетом и среди людей распространяется информация, что определенный командир вроде бы провел "мясной штурм", что ему безразлично на своих людей; что людей не эвакуируют и не заботятся о них, – рассказал он.

Гаврилишин отметил, что следующим важным фактором, влияющим на решение людей не присоединяться к Силам обороны, является доверие. Он подчеркнул, что доверие к определенному подразделению, его боевой путь и престиж — сильные стороны, которые они используют в своей бригаде.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что вопросы мобилизации, в том числе возраста, решаются только на уровне Украины, а не под влиянием внешних государств или международных партнеров.

Читайте также: