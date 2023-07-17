В Азовское море упал российский штурмовик Су-25: пилот погиб

В понедельник, 17 июля, в Краснодарском крае России в Азовское море упал штурмовик оккупантов Су-25.

Об этом пишут российские пропагандисты.

По данным пропаганды РФ, штурмовик Су-25 якобы "совершал тренировочный полет". Он взлетел с аэродрома в Ейске и упал в Азовское море.

Оккупанты заявили, что "потерь нет", потому что пилот якобы успел катапультироваться. По состоянию на 15:55 пропагандисты заявили, что пилот погиб. В Сети уже публикуют видео падения штурмовика.

Россияне снимают видео с пляжа в Азовском море. Там виден дым. Официально оккупационное Минобороны инцидент не комментирует.

Напомним, что в российском городе Ейск 17 октября 2022 на жилой дом упал военный самолет. По официальным данным российских властей, погибли четыре человека, еще 25 пострадали.

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