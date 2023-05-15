В Азовском море дежурят российские корабли: сколько среди них "Калибров"

Общий залп составляет до 8 ракет.
В Азовском море впервые за долгое время дежурит российский ракетоноситель.
Об этом сообщили в пресс-центре командования Военно-Морских Сил ВС Украины.
Отмечается, что ракетоносителей среди них нет.
"В Азовском море — два вражеских корабля, среди которых есть носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 8 ракет. Следует отметить, что в течение длительного времени в Азовском море на боевом дежурстве был только один российский корабль без ракетного вооружения", — говорится в сообщении.
В то же время в Средиземном море сейчас находится до пяти вражеских кораблей, среди которых — один носитель "Калибров" с четырьмя ракетами на борту.
Напомним, россияне вдвое увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Максимальный залп – до 25 "Калибров".
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