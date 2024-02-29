В Азовском море горело судно оккупантов: в ГУР сообщили о значительных потерях россиян (видео)

В Азовском море горело судно оккупантов – россияне понесли потери.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины и обнародовало видео.

"29 февраля 2024 года в акватории Азовского моря зафиксирован пожар на одном из катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ. Огонь охватил ходовую рубку российского судна. Враг понес потери в количестве пятиста оккупантов", — говорится в сообщении.

Экипаж катера срочно запросил эвакуационную группу.

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"Причины пожара на катере государства-агрессора России, а также характер потерь противника уточняется", – отметили в ГУР.

Напомним, разведка Британии оценила последствия ликвидации второго российского самолета А-50. В РФ теперь осталось всего семь таких бортов. К слову, первый А-50 украинские защитники сбили 14 января, а второй – 23 февраля.

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