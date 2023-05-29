В Бахмут на замену "вагнеровцам" заходят воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения РФ – Череватый

Сейчас командиры делают все, чтобы дальнейшие движения были еще успешнее в плане поражения врага.
В Бахмут на замену "вагнеровцам" заходят воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения РФ, участвовавшие в войне с 24 февраля 2022 года и имевшие значительные потери, поэтому были доукомплектованы мобилизованными.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Интерфакс-Украина.
По информации Череватого, в Бахмуте происходит ротация из-за, прежде всего, больших потерь преступной группировки "Вагнер".
"Они вынуждены это делать. Заходят подразделения воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения. Мы знаем их наименования, знаем их командиров и боевой потенциал", — сообщил Череватый.
Он также сообщил, что все указанные подразделения вражеской армии представляют в основном второй-третий состав личного состава окупантов.
"За эти сутки три боевых столкновения. Враг, правда, не прекращает боевого поражения наших позиций. За эти сутки разными видами ствольной и реактивной артиллерии он нанес 373 удара, шесть авианалетов на наши боевые позиции", — сказал Череватый.
Он отметил, что ВСУ ответили врагу огневым поражением. Уничтожены 155 окупантов, два орудия Д-30, боевая машина пехоты, станция радиоэлектронной борьбы, три авто и 6 полевых складов с боеприпасами.
В ВСУ пояснили, что украинские военные принимают "реорганизационные меры и другие меры боевой работы".
"Сейчас командиры, штабы делают все, чтобы дальнейшие движения были еще успешнее в плане поражения врага", — добавил Череватый.
Напомним, "Вагнеровцы" выводят свои подразделения из Бахмута. Боец ВСУ рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.
Читайте также: