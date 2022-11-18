В Бахмуте – ад, происходит штурм за штурмом и обстрелы не утихают – военный капеллан

В Бахмуте Донецкой области разворачиваются адские бои, ежедневно происходят вражеские штурмы и давление на ВСУ со стороны российских войск только усиливается.

Об этом украинский военный капеллан Марк Купчененко сообщил в сети 17 ноября.

"На сегодняшний день в Бахмуте – ад, давление со стороны россиян только усиливается, происходит штурм за штурмом и это при том, что обстрелы не утихают ни дня. То, что наши ребята держатся – это просто Божье чудо и сверхчеловеческие усилия наших воинов", – говорится в сообщении.

В опубликованном видеообращении капеллан говорит, что ситуация несколько стабилизирована и бои происходили с переменными успехами.

"То они наступали, то мы их назад обрасывали. Кроют по городу безбожно. Наступает иногда короткое затишье, а потом – снова. Стрелковые бои иногда идут. Наши ребята держатся, хотя им невероятно тяжело. Россияне не дождутся, чтобы мы сдались", – подчеркнул Купчененко.

Напомним, Генштаб ВСУ утром 18 ноября информировал, что российская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По данным карты боевых действий от британской разведки на 18 ноября, оккупанты на востоке пытаются атаковать позиции ВСУ, в то же время наступление украинских войск там затихло. Россияне проводят атаки в районе Кременной, Сватового и Бахмута.

Британская разведка также информировала, что именно на Бахмутское направление Россия может опрокинуть часть выведенных из Херсона войск.

Российские оккупанты попытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи на фронте. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Карта войны на вечер 18 ноября: где горячо и какие успехи имеют ВСУ

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