В Бахмуте бойцы 77 бригады загнали оккупантов в ловушку и уничтожили: появилось эффектное видео

Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады эффективно отработали и уничтожили огневую точку оккупантов с ПТУРом.

Враг в Бахмуте находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны. Аэроразведкой выявлена и уничтожена позиция россиян с ПТУРом.

Об этом 10 июля сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и обнародовал соответствующее видео.

"Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады эффективно отработали и уничтожили россиян. Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается с позиций", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, оккупанты подтянули резервы к окрестностям Бахмута, чтобы вытеснять украинцев с отбитых у них позиций. Враг работает по своим прежним позициям достаточно прицельно, им помогают беспилотники, но у украинских бойцов есть противодействие для них.

Враг находится в ловушке: как бойцы 77 бригады уничтожают окупантов в Бахмуте

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