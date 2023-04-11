"В Бахмуте было жарко, а сейчас, пожалуй, в аду лучше": военный рассказал о боях за город (видео)

По состоянию на 11 апреля ситуация в Бахмуте Донецкой области остается тяжелой, однако контролируемой.

О ситуации в городе рассказал боец отдельного пехотного 204 батальона терробороны с позывным "Киянин".

"В Бахмуте было жарко, а сейчас, пожалуй, в аду лучше. Но, по южному фасу, там где стоят штурмовики, надавали чертей (россиянам — ред.), отогнали их от трассы. С севера они тоже стараются постоянно лезть, там в полях уже лежит просто невероятное количество убитых оккупантов", — отметил он.

По его словам, российские захватчики сейчас пытаются "переть" через сам город, но бойцы ВСУ в районе ж/д вокзала держат оборону.

"Киевлянин" также рассказал, что оккупанты постоянно тяжелой авиацией и артиллерией разрушают высотную застройку, для того чтобы не было укрытий.

"Но даже в таких условиях наши подразделения держат оборону. Бахмут – это уже не военная цель, а политическая. Потому что нужно показать хоть какую-то победу, несмотря на постоянные провалы на поле боя. Поэтому они будут продолжать любой ценой захватить Бахмут. Пока стоит Бахмут, Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск – оккупантов здесь нет. Вот причина, почему нужно в столь тяжелых условиях держать Бахмут", — резюмировал военный ВСУ.

Напомним, аналитики ISW пишут, что ВСУ настолько истощили силы российских наемников ЧВК "Вагнера", что военное командование РФ вынуждено было перебросить в Бахмут на Донетчине части НДС РФ.

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