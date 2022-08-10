В Бахмуте местный житель корректировал огонь российской артиллерии по городу

Мужчина проживал в районе, где ведутся активные боевые действия.

В Бахмуте Донецкой области местный житель корректировал огонь российской артиллерии по городу. Ему сообщили о подозрении в государственной измене и взяли под стражу.

Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Подозреваемый сотрудничал с представителями РФ и предоставлял врагу информацию о расположении, перемещении и дислокации военной техники и подразделений Вооруженных Сил Украины. Человек имел возможность собирать необходимые сведения, поскольку проживал в районе, где ведутся активные боевые действия.

В июле 2022 года он через мессенджеры несколько раз предоставил координаты размещения военнослужащих ВСУ в Бахмуте для точных артиллерийских обстрелов украинских позиций.

Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы РФ.

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