В Бахмуте на место "вагнеровцев" придет другое "пушечное мясо": как понимать заявления Пригожина и Кадырова

Евгений Пригожин сообщил, что 10 мая он прикажет наемникам ППК "Вагнер" покинуть Бахмут из-за снарядного голода. Бойцов выведут, чтобы "зализать раны".

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения передадут позиции в Бахмуте отряду "Ахмат" из Чечни.

Его обращение опубликовал в Telegram канал "Пресс-служба Пригожина".

Евгений Пригожин поблагодарил руководителя Чечни Рамзана Кадырова за предложение заменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте и предположил, что отряд "Ахмат" имеет все необходимое для продолжения штурмов. Он уже связался с представителями Кадырова, чтобы как можно быстрее приступать к передаче позиций и успеть справиться до 10 мая, когда у "вагнеровцев" должен закончиться весь боевой потенциал.

"В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, безусловно, силами "Ахмата"", — процитировала Пригожина его пресс-служба.

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов в ЧВК "Вагнер". Он показал трупы бойцов, погибших всего за сутки, 4 мая, и выругался в адрес руководства ВС РФ – министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

Вскоре Евгений Пригожин анонсировал выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая из-за дефицита вооружения. Он заявил, что наемники планируют передать позиции регулярным частям ВС РФ.

В тот же день Рамзан Кадыров предложил заменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте отряду "Ахмат". По его словам, чеченские боевики готовы занять город в течение нескольких часов.

"Мне, как и каждому небезразличному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения", — написал Кадыров.

Что говорят аналитики

Министерство обороны России отказалось от продолжения атак в Бахмуте. Там решили сосредоточиться на обороне, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете 5 мая сообщается, что таким образом ЧВК "Вагнер" и Евгений Пригожин поставлены в очень невыгодное положение.

"Ощутимое отчаяние Пригожина на видео, один на которых показывает трупы недавно погибших бойцов "Вагнера", знаменует собой значительный риторический перегиб в его непрерывных призывах Минобороны России усилить поддержку "Вагнера" в Бахмуте", — говорится в отчете.

По словам аналитиков, гневные сообщения и шантаж Пригожина свидетельствуют, что Министерство обороны отказалось от планов захватить Бахмут. Решили сосредоточиться на другом аспекте театра боевых действий таким образом, чтобы взорвать способность "вагнеровцев" действовать эффективно.

В окружении Путина сформировались две группы – одна хочет продолжать войну, а другая желает договориться с Западом, чтобы сохранить собственное имущество за границей и ослабить санкции, писал еще 7 октября в своем отчете американский Институт изучения войны (ISW).

Как считают эксперты, именно Пригожин и Кадыров стали главными поклонниками продолжения боевых действий в Украине. Вероятно, они пытаются добиться каких-либо территориальных успехов на Донбассе, чтобы сохранить свою популярность и репутацию, считают аналитики ISW.

Реакция Украины

Заявление Евгения Пригожина может быть военной хитростью и обманом. Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр. Российские войска стягивают свои силы, чтобы захватить Бахмут до 9 мая.

По словам Маляр, командование фиксирует взимание войск по другим направлениям, включая "вагнеровцев". Оккупанты заменяют наемниками штурмовые отряды элитных десантников, которые сейчас пытаются штурмовать город.

Она также добавила, что украинские военные продолжают удерживать оборону.

"Наши бойцы не дают врагу прорвать оборону. Кроме того, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов вагнеровцев", — сказала Маляр.

Также полковник и военный аналитик Петр Черник сказал, что заявления Пригожина могут быть военной хитростью. Он может намеренно показывать себя слабее, чтобы заманить противника в неподготовленное сражение. Потому что после заявления Пригожина об уходе войск есть соблазн начать собственные наступательные действия, но на самом деле ничего не меняется, потому что враг остается на месте.

Чем известна ЧВК "Вагнера"

Впервые ЧВК "Вагнера" проявила себя в 2014 году на востоке Украины во время боев за луганский аэропорт на стороне пророссийских сил. Впоследствии именно на нее возлагали ответственность за ликвидацию известных командиров самопровозглашенных республик Донбасса.

В последующие годы наемники успели проявить себя в Сирии, Ливии, ЦАР, Мозамбике, Судане. В декабре 2021 года ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнера". После 24 февраля 2022 года стало известно об участии наемников в войне на территории Украины.

Тогда же стало известно, что Пригожин ездит по российским колониям, агитируя заключенных вступить в ЧВК "Вагнера" для участия в войне на территории Украины, обещая помилование независимо от тяжести совершаемых ими преступлений. Многие осужденные принимают это предложение.

ЧВК "Вагнер" не разглашает данные о своих потерях, которые с учетом наступательного характера боевых действий, в которых участвуют, могут быть очень большими.

Силы обороны Украины фактически уничтожили "Вагнер" в Украине. Это признал Пригожин. О чем он сообщил в комментарии одному из российских пропагандистов.

"На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается, и ЧВК "Вагнер" через какой-то короткий промежуток времени перестанет существовать. Мы отойдем в историю, ничего страшного, так бывает", — сказал Пригожин.

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