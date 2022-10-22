В Бахмуте невозможно оперативно выявлять погибших и разбирать завалы

В Бахмуте Донецкой области ситуация настолько сложна, что выявлять погибших и разбирать завалы — невозможно.

Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева рассказал о ситуации в городе. Вражеская артиллерия и авиация бьет по жилым кварталам Бахмута, в многоэтажках падают целые подъезды, а в частном секторе десятки сгоревших домов.

Об этом Алексей Рева написал в своем Фейсбуке.

Враг продолжает уничтожать Бахмутскую общину и воевать против наших мирных жителей. Вражеская артиллерия и авиация бьет по жилым кварталам, в многоэтажках падают целые подъезды, в частном секторе десятки сгоревших домов. Полностью разбита критическая инфраструктура, что делает невозможным восстановить электроснабжение, водоснабжение и вывезти мусор", — говорит Рева.

Однако самое главное, по его словам, то, что от вражеских нападений ежедневно гибнут мирные жители Бахмута.

"Безопасная ситуация не позволяет оперативно выявлять погибших и разбирать завалы. Ситуация в городе чрезвычайно тяжелая. Опасно повсюду!" – написал глава украинского города.

Напомним, издание The Washington Post пишет, что в кровопролитном сражении за Бахмут российские наемники ожидают символической награды. Амбиции российского олигарха Евгения Пригожина, основателя группы наемников ППК "Вагнера" в борьбе за контроль над Бахмутом, омрачили всю стратегическую логику.

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