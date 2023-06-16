В Бахмуте оккупанты избили сослуживца: он расстрелял 5-х обидчиков и дезертировал с оружием

Отметим, что далеко не первый случай, когда российские оккупанты убивают своих сослуживцев в Украине.

В Бахмуте российский десантник расстрелял 5 сослуживцев и дезертировал с фронта с оружием.

Об этом пишуть пропагандисткие "Z-паблики" в Telegram.

Сообщается, что 35-летний младший сержант ВС РФ Роман Болдырев в ночь с 11 на 12 июня стал участником конфликта и был избит. Он решил отомстить своим обидчикам.

Оккупант расстрелял пятерых сослуживцев и скрылся с позиций с оружием на черной "Ниве". Его объявили в розыск.

Дезертир Роман Болдырев

"Тот редкий случай, когда российский военный действительно провел в Украине денацификацию и защитил жителей Донбасса от фашистов. Вообще, хорошая иллюстрация к вопросу о настроениях и боевому духу в ВС РФ", - проккоментировал украинский журналист Денис Казанский.

Дезертирство в рядах окупантов

Отметим, что далеко не первый случай, когда российские оккупанты убивают своих в Украине в ходе бытовых конфликтов.

Так, конце мая этого года в Бахмуте 30 зэков "Вагнера" убили 2 оккупантов и скрылись.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты в Донецкой области массово отказываются воевать.

Также сообщалось, что в Ростовской области бывший зек, дезертировавший из ЧВК "Вагнер", открыл огонь по полицейским.

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