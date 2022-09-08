В Бахмуте оккупанты обстреляли дворец культуры, в Соледаре — спорткомплекс: как прошла ночь в Донецкой области

Россияне много стреляли в Бахмутском районе: в Бахмутской, Соледарской и Светлодарской громадах.

Ночь прошла неспокойно на многих участках фронта от Курахово до Соледара.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, по Курахово россияне нанесли ракетный удар – попали в частный дом и дорогу. Без пострадавших. Ночью были единичные прилеты по старой части Авдеевки, к утру — массированный артобстрел центра города. Информация о пострадавших не поступала.

В Константиновской громаде под обстрел попал элеватор – объемы разрушений еще устанавливаем. В Бахмуте враг попал во Дворец культуры имени Мартынова. Сейчас на месте работают спасатели. Ночью под огонь попал Соледар – поврежден спортивный комплекс. Также на территории громады поврежден частный дом в Парасковеевке. Без жертв.

В Светлодарской громаде от обстрелов страдают Одрадовка и Майорск – информация о пострадавших не поступала.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 197-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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