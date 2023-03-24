В Бахмуте оккупанты терпят большие потери, "Вагнер" усиливают десантом

В Бахмуте за сутки РФ потеряла 520 человек.

В районе Бахмута российские оккупанты терпят большие потери. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 332 солдата РФ. Также 188 человек были ранены.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

За сутки на Бахмутском направлении было 32 боевых столкновения и 276 обстрелов. Также представитель ВСУ заявил о четырех авиаударах неуправляемыми ракетами, которые россияне наносят штурмовиками Су-25 или ударными вертолетами Ка-52, Ми-24 и Ми-8.

По словам Черевато, ПИК "Вагнера" из-за больших потерь усиливается регулярными войсками РФ: прежде всего десантниками.

Напомним, президент Владимир Зеленский совершил визит в Бахмут на Донетчине и Харьковской области. Он подчеркнул, что Россия безжалостно уничтожает города украинского Донбасса. Оккупантов может остановить только одно – победа Украины.

Читайте также: