В Бахмуте остаются десятки детей и тысячи взрослых – Донецкая ОВА

В Бахмуте до сих пор остаются 33 ребенка и около трех тысяч взрослых. В городе, как и по всей линии фрота, продолжается эвакуация.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

До начала полномасштабной войны в Бахмуте проживало 72 тысячи человек. Донецкую область, население которой составляло 1,6 млн. человек, покинули 1,1 млн. граждан. В регионе есть люди, которые категорически отказываются уезжать, говорит Кириленко.

Напомним, украинский Бахмут сейчас является одной из самых горячих точек фронта. Город страдает от постоянных российских обстрелов и авианалетов. Россияне не оставляют попыток оцепить и захватить его.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр недавно сообщала, что россияне наступают на Бахмут сразу по нескольким направлениям. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что оборона города является основной на всем фронте и имеет важное значение для сдерживания оккупантов.

Враг больше всего бьет по самому Бахмуту: включение из горячей точки

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