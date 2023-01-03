В Бахмуте погиб майдановец и отец пятерых детей Олег Юрченко

В Бахмуте Донецкой области 2 января погиб общественный деятель, член Союза украинской молодежи и майдановец Олег Юрченко. У него было пятеро детей, четверо из которых несовершеннолетние.

Об этом сообщил экс-руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Погиб Олег Юрченко. Один из тех, кого с уверенностью можно причислить к лучшим украинцам. Он был (как тяжело писать в прошлом) умным, сильным, отважным. Без таких как Олег трудно будет поднимать страну после победы в войне", — написал он.

О смерти украинского активиста сообщил и глава Краевого Пластового Совета Юрий Юзич.

"В юности — морской пехотинец. Многолетний активист СУМ в Украине, администратор известного дома на "ярвале". Соорганизатор игры "Джура", где был лучшим бунчужным. Активист всех возможных наших революций и Майданов. Отмечен государственным Орденом за мужество", — говорится в его сообщения.

По словам Юрия Юзича, Олег возглавлял "один из самых сложных районов" Луганской области, где самоотверженно работал над его украинизацией.

"Он мог спокойно уехать за границу. Но уехал на фронт. И погиб, как собеседник-воин о котором поет СУМ в своей славе. Тихо спи, без тревог, друг", — выразился Юзич.

Напомним, в Донецкой области 7 декабря погиб общественный и политический деятель Алексей Бевзюк с позывным "Мерс", который был в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Алексей воевал вместе с отцом Иваном и родным братом Андреем, погибшим в июле под Бахмутом. Их отец теперь комиссован, получил тяжелое ранение.

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