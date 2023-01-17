В Бахмуте погиб медик-волонтер из Канады: "Хотел после войны строить дом на воде" (фото)

Мужчина еще с лета 2021 года думал о помощи Украине в противостоянии с Россией.

В Бахмуте в ночь на 15 января погиб 28-летний гражданин Канады, украинец по национальности Григорий Цехмистренко, который был медиком-добровольцем и помогал ВСУ.

Об этом сообщает CBC News со ссылкой на отца погибшего – Виталия Цехмистренко.

Мужчина рассказал, что его сын был украинцем, но гражданином Канады. Он жил в Британской Колумбии на острове Ванкувер.

"Он хотел после войны строить дом на воде", – рассказал отец Григория.

Медик-добровольец, известный друзьям как Грег, погиб где-то между ночью 14 января и утром 15 января в Бахмуте. Об этом рассказал солдат-добровольец, воевавший с Цехмистренко.

Виталий Цехмистренко рассказал, что они с супругой приехали из Канады в Киев, чтобы встретить Рождество с сыном. На праздники были все вместе.

По словам отца Григория, сын приехал в Украину в январе 2022 года, когда в новостях начали появляться намеки на войну. Когда же РФ совершила вторжение, мужчина стал медиком-добровольцем. Его сообщения в Instagram за 2022 год показывают, как Цехмистренко собирал средства на медицинские принадлежности.

Подруга Григория Луза Тшибангу рассказала, что Цехмистренко сказал ей, что еще летом 2021 года размышлял о том, чтобы помочь Украине противостоять России. Луза пыталась отговорить своего друга от этого.

"Это его страна, и потому он с самого начала знал — что бы ни случилось — он пойдет воевать за Украину", — отметила подруга Грега.

После того как он отправился на войну, подруга все время писала ему сообщения.

"Он всегда присылал мне голосовые заметки, чтобы убедиться, что я знаю, что с ним все хорошо", – рассказала Луза.

15 января друг Григория выложил пост в Instagram с новостью о смерти Цехмистренко.

Луза рассказала, что Грег был "такой полон жизни", что он любил путешествовать и познавать новые культуры. Подруга погибшего также поделилась, что он купил ей наклейку на машину.

"Это танцы Кельвина и Гоббса, и есть цитата: "Танцуй, даже если тебе нужно предупредить людей, чтобы они шли с дороги", – сказала Луза.

Волонтеры-иностранцы, отдавшие жизнь за Украину

В ноябре 2022 года в районе Бахмута погиб 35-летний гражданин Польши Даниэль Штибер, который с начала вторжения России под обстрелами помогал эвакуировать украинцев, а затем отправился служить в ряды ВСУ в составе Интернационального легиона.

В декабре во время эвакуации раненых на фронте погиб медик-доброволец "Госпитальеров" из Швеции "Нико". Авто "Госпитальеров" столкнулось с брошенной посреди дороги БМП.

В конце декабря в бою, защищая свободу украинского народа, погиб доброволец из Австралии Сейдж О'Доннелл. Об этом сообщила его мать.

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