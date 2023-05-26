В Бахмуте продолжаются бои, россияне без успеха наступали в районе Авдеевки и Марьинки: ISW о Донбассе

На флангах Бахмута Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Российские оккупационные войска провели неудачные наступательные действия к северу от Донецка в районе Авдеевки и Новокалинового, а также у Красногоровки и Марьинки.

О ситуации на Донбассе рассказали аналитики Института изучения войны в новом отчете.

Со ссылкой на украинский Генштаб в ISW сообщают, что войска РФ провели неудачные наступательные действия в направлении Бахмута и Ивановского. Между тем один российский блоггер заявил, что оккупанты переключили внимание на трассу Т0504 Времен Яр-Бахмут и О0506 Хромово-Бахмут. По его словам, россияне пытаются захватить Ивановское и Хромово.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 мая, показывают, что россияне незначительно продвинулись на улицу Полиграфическую в Марьинке. Утверждается, что украинские войска могут удерживать позиции к югу от Авдеевки вблизи Опросного.

Ситуация в Донбассе. Карта боев ISW.

Напомним, представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович сообщил, что у украинских защитников успехи на северном и южном флангах Бахмута. Нацгвардейцы в Бахмутском направлении продолжают вести воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы выявлять районы скопления вражеской живой силы и техники. Также защитники уничтожают радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы окупантов.

Между тем главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что его ПИК начал выход из Бахмута. Мол, Вагнер передает свои позиции регулярной армии РФ. Из украинского города боевики намерены полностью выйти из города до июня.

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