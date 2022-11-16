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В Бахмуте ранена 12-летняя девочка: в Украине снова возросло количество пострадавших от действий РФ детей

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Бахмуте ранена 12-летняя девочка: в Украине снова возросло количество пострадавших от действий РФ детей

Фото: Getty Images

Более 1266 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 431 ребенка, более 835 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 16 ноября 2022 года более 1266 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 431 ребенок погиб и более 835 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 423, Харьковской - 264, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 31", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 14 ноября в результате обстрела врагом г. Бахмут Донецкой области получила ранение 12-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

Напомним, президент Украины, выступая перед лидерами стран на саммите G20, заявил, что почти 11 тысяч детей были силой депортированы оккупантами в Россию. А кроме этих детей есть десятки тысяч тех, кто был принудительно вывезен и о которых мы знаем только косвенно. Среди них есть и дети, чьи родители были убиты российскими ударами, а теперь их удерживают в государстве-убийце.

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Дата публикации
Просмотры
366
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