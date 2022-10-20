В Бахмуте ранена 2-летняя девочка: в Украине снова возросло количество пострадавших от действий РФ детей

Более 1245 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 428 детей, более 817 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 20 октября 2022 года более 1245 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 428 детей погибли и более 817 получили ранения различной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 417, Харьковской - 258, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 18 октября в результате обстрела войсками РФ г. Бахмут Донецкой области получила ранение 2-летняя девочка. Стало известно, что 12 марта из-за обстрела врагом г. Славянск Донецкой области получила телесные повреждения 13-летняя девочка.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2663 учебных заведения, 326 из них разрушены полностью.

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Напомним, что 19 октября стало известно, что в деоккупированном Лимане в Донецкой области обнаружили тела еще восьми гражданских жителей, которых россияне убили во время оккупации. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что среди них было трое детей 2, 9 и 14 лет с признаками осколочных и минно-взрывных ранений.

20 октября глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко написал, что в деоккупированных населенных пунктах Донецкой области правоохранители обнаружили тела 12 гражданских людей, убитых российскими военными во время оккупации региона.

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