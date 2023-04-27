В Бахмуте растет конкуренция между наемниками российских ПИК: в ISW назвали последствия

Конкуренция между российскими частными военными компаниями растет в боях за город Бахмут Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики подчеркивают, что о конкуренции между ПИК свидетельствуют публичные видеообращения наемных боевиков к диктатору Владимиру Путину. Недавно свой ролик записали наемники газпромовского ППК "Поток". В обращении утверждается, что должностные лица "Газпрома" убеждали, мол, подпишут контракты с Минобороны РФ, но затем их заставили подписать контракты с ПИК "Редут".

Следует отметить, что "Поток" является одним из трех добровольческих отрядов российской энергетической компании "Газпром". Один из бойцов этого ПВК утверждал, что "Газпром" создал еще два подразделения — "Факел" и "Полымя", подчиненные МО РФ.

Кроме того, бойцы "Потока" жаловались на плохое обращение со стороны "вагнеровцы". Якобы наемники олигарха Евгения Пригожина даже угрожали расстрелом, если потоки отойдут от линии столкновения. Разные источники сообщали, что бойцы "Потока" оставили свои позиции в Бахмуте. Причиной этого называли нехватку боеприпасов.

"Финансист "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает увеличение количества ПИК вокруг Бахмута как конкуренцию. Похоже, что усиление присутствия других частных военных формирований в районе Бахмута может привести к значительным разногласиям", — отмечают специалисты ISW.

Напомним, ранее в ISW сообщали, что Евгений Пригожин сознательно начал информационную операцию по подрыву доверия к государственным российским ПИК. Аналитики считают, что у "Вагнера" власть над компаниями, принадлежащими Минобороны РФ.

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