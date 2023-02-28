В Бахмуте россияне преобладают численно, но и потери у них большие - Маляр

Бахмутское направление очень важно. Недавно туда ездил генерал Сырский с личной инспекцией.

В Бахмуте враг сконцентрировал свои ключевые усилия, поскольку имеет целью выйти на границы Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Сейчас эпицентром боевых действий является Бахмут. Мы наблюдаем это уже несколько месяцев. Враг сконцентрировал там свои ключевые усилия, поскольку имеет целью выйти на границы Донецкой области. Ситуация там действительно напряженная. Генерал Сырский – это командующий Восточной группировкой войск. Он постоянно находится на Востоке и передовой. Генерал объездил практически весь Бахмут, был в штабе. Задачей было понять обстоятельства, которые могут мешать обороне или наоборот улучшить ее. Прямо на месте было принято решение о перемещении дополнительных подразделений", — отметила Анна Маляр.

Она также добавила, что на Востоке командование сегодня осуществляет и генерал Тарнавский. Там тоже продолжаются бои и наступление врага примерно с начала января.

“Мы говорим об этом открыто. Сейчас в районе Бахмута врагом собираются профессиональные и многочисленные подразделения Вагнера. Но несмотря на то, что там продолжаются серьезные бои и враг по численности преобладает, потери у врага значительно выше наших. Наши подразделения уничтожают даже до 80% заведенных подразделений Вагнера. Это та информация, которую предоставлял Генштаб”, – подчеркнула Маляр.

Напомним, что с помощью аэроразведки пограничники-минометчики наносили огненное поражение по маршрутам перехода противника в наступление.

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