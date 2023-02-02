В Бахмуте россияне воюют в стиле Первой мировой войны — CBS News

Бахмут в Донецкой области остается местом ожесточенного противостояния. В то время как одна армия воюет в Бахмуте в стиле Первой мировой войны, бросая в окопы как можно больше солдат, другая использует технологии XXI века.

Об этом пишет CBS News.

Журналисты смогли попасть в одно из хранилищ Бахмута, частично напоминающее IT-офис. Там за мониторами компьютеров сидят бойцы, следя за изображениями, которые получают из дронов. Часто это очень детализированная картинка – видны и груды мусора, оставленные российскими солдатами, и самих оккупантов, пытающихся скрыться в окопах. Информацию об обнаруженных целях быстро получают бойцы на передовой – в конце концов, до этой передовой буквально несколько кварталов. Оперативный обмен информацией помогает ВСУ уничтожать российскую армию. Бои остаются ожесточенными и сложными, и со временем становятся только более интенсивными.

Россия решила изменить тактику – от активных артиллерийских обстрелов перешла к безжалостному расходованию живой силы. Устилая землю трупами, россияне медленно продвигаются вперед. С другой стороны, технологии позволяют украинцам держать удар ― и, несмотря на многочисленные прогнозы, ВСУ Бахмут до сих пор не оставили.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что битва за Бахмут установила рекорд по продолжительности и жестокости боев.

Полковник запаса ВСУ Петр Черник отмечал, что армия России под Бахмутом Донецкой области попала в мясорубку. У оккупантов есть три причины, чтобы продолжать наступательные действия на этом направлении, несмотря на серьезные потери.

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