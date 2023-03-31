В Бахмуте снизились темпы наступления россиян, ВСУ предотвратили окружение — аналитики ISW

Украинские силы стабилизировали свои фланги на севере и юге.

Российские оккупационные войска существенно снизили темпы наступления в Бахмуте Донецкой области. ВСУ сумели предотвратить окружение города врагом.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Темпы наступления россиян в районе Бахмута уменьшаются. Аналитики со ссылкой на заявления полковника Евгения Межевикина сообщили, что вражеские атаки в районе города замедлились. Кроме того, ВСУ предотвратили неизбежную угрозу окружению.

"Межевикин заявил, что ранее российские войска могли начать одновременные наступления по всем направлениям в районе Бахмута, но теперь эти возможности уменьшаются. Украинские силы стабилизировали свои фланги к северу и от Бахмута, российские силы сейчас сосредоточены на боях через сам город", - подчеркивают в ISW.

Карты боев ISW.

Оккупанты продолжали наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях 30 марта. Геолокационные кадры за 29 марта показывают, что боевики ППК "Вагнера" добились незначительных успехов в южной части города.

К слову, российские блогеи заявили, что оккупанты захватили административное здание Бахмута, хотя визуального подтверждения этим утверждением аналитики не наблюдали, отмечают в ISW.

Карта боев ISW.

По данным российских ОМП, боевики Вагнера меняют тактику в Бахмуте и концентрируют силы, чтобы определить конкретные районы города для решающего штурма. Неманцы сосредоточили усилия на штурмах Хромово (2 км западнее Бахмута), пытаются прорвать украинские позиции в районе Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Миньковки (14 км северо-западнее Бахмута).

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