В Бахмуте снизился темп боевых: американские аналитики сообщили подробности

В Бахмуте Донецкой области снизился темп боевых действий из-за контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины на флангах города. Украинские войска удерживают позиции в укрепрайоне у памятника МиГ-17 в западном Бахмуте.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинские официальные лица заявили, что темпы боевых действий на Бахмутском направлении снизились из-за продления ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута 23 мая", — отмечают в отчете.

Аналитики со ссылкой на Генштаб ВСУ отмечают, что впервые с декабря 2022 года в вечерней сводке в 18:00 не сообщили о боях в городе Бахмут. Специалисты предполагают, что силы группы "Вагнера", возможно, продвигались дальше по городу. В Генштабе также сообщили, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Хромового, расположенного непосредственно к западу от Бахмута.

В свою очередь, российский военный блогер поделился видеоматериалом, на котором якобы видны "вагнеровцы" у памятника МиГ-17. Мол, украинских войск в этом районе нет. В свою очередь, добавляют в ISW, представитель Восточной группы войск Украины Сергей Череватый заявил, что ВСУ продвинулись на 200-400 метров вдоль флангов Бахмута и до сих пор контролируют ряд зданий и укреплений в юго-западной части города.

Еще один российский "военкор" утверждал, что украинцы продвинулись вблизи Ягодного (1 км северо-западнее Бахмута), а армия РФ безуспешно атаковала близ Григоровки (8 км северо-западнее Бахмута) и Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута). Другой военный блоггер оценил, что наступление России из Бахмута в направлении Ивановского или Богдановки остается маловероятным.

Ситуация в Бахмуте. Карта боев ISW.

Напомним, в ВСУ 23 мая сообщалось, что украинские защитники держат небольшой плацдарм в самом Бахмуте. Силы обороны продвигаются по флангам. В течение недели ВСУ удалось продвигаться от 150 метров до 2 километров в сутки. Пока украинские защитники держат в Бахмуте ряд зданий.

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