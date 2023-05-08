В Бахмуте состоялся самый ожесточенный штурм оккупантами украинских позиций: выстоял ли город-крепость

Ситуация у окупантов со снабжением и огневой компонентой в Бахмуте лучше, чем в других локациях, несмотря на заявления Пригожина о "снарядном голоде".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что в ночь на 8 мая, вероятнее всего, был самый ожесточенный штурм оккупантов украинских позиций в Бахмуте.

Об этом военный эксперт написал у себя на странице.

Также читайте Массированная ночная атака дронов по Киеву: Кличко назвал цель россиян

"Тот же случай, когда слова Пригожина следует половинить и даже умножать на ноль. Где-где, а в районе Бахмута у них ситуация со снабжением и огневой компонентой лучше, чем в других локациях. Но, не смотря на то, что вчера был задействован широкий спектр средств и живой силы, оговоренного результата оккупантам достичь не удалось", — отметил он.

По его словам, на утро 8 мая украинские силы контролируют все основные позиции. Попытка прорвать оборону на Чайковского увенчалась для оккупированных "кратковременным "успехом".

"Кроме того, они пытаются активизироваться в полях, то есть все больше интенсифицируют штурмовые действия в направлении Хромового и Ивановского, а также с захватом в Миньковку и юго-западнее Ивановского. Но эта интенсификация так же не приносит им значительного результата", — подчеркнул он. .

Ситуация в Бахмуте обострилась — аналитики ISW

Аналитики Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российское Минобороны сообщило, что кафиры имеют определенный успех в Бахмуте. Так, якобы "вагнеровцы" продвинулись дальше на запад в Бахмуте и близ Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута). Украинская сторона не прокомментировала это заявление.

Как считает военный эксперт Александр Коваленко, невзирая на численное преимущество в живой силе и технике, добиться полной оккупации Бахмута до 9 мая российским оккупантам не удастся. Он отметил, что российские оккупанты погрязли в полях и на подходах к многоэтажкам в городе. Это свидетельствует об их ограниченных наступательных возможностях в нынешних условиях.

Читайте также: