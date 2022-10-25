В Бахмуте спасли 8-летнего мальчика: его отец и беременная мама погибли от обстрела

8-летний Богдан остался один под обстрелами в районе Бахмута. Его родители погибли при обстреле.
В Бахмуте правоохранители спасли 8-летнего мальчика, отец и беременная мать которого погибли во время вражеских обстрелов.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
8-летний Богдан остался один под обстрелами в районе Бахмута, куда практически нет доступа из-за постоянных обстрелов. Его отец и мама погибли на улице во время артиллерийского удара. Женщина была на 7 месяце беременности.
Богданчика в то время не было с ними. Родители оставили сына на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. Рядом с ними взорвался снаряд – супруги погибли от осколочных ранений.
Тела пролежали на улице несколько дней, потому что вражеские атаки не прекращались, и забрать их было невозможно. Узнав, что папа, мама и нерожденный брат или сестричка погибли, Богдан убежал от соседки, схватил велосипед и уехал на то место.
Правоохранители, рискуя жизнью унесли осиротевшего ребенка из-под обстрелов. Они помогли мальчику собрать вещи, вывезли из опасного района и накормили.
Сейчас Богданчик находится в безопасном месте, за ним едут родственники. Ребёнка заберет к себе родная тетя.
Ад в Бахмуте
Глава Бахмутской городской военной администрации Алексей Рева заявил, что в Бахмуте ситуация настолько сложная, что выявлять погибших и разбирать завалы невозможно.
В своих традиционных видеообращениях Владимир Зеленский почти каждый день отмечает Бахмутское направление как одно из самых сложных. Артиллерийские дуэли там не умолкают почти круглосуточно, но ВСУ держат оборону.
В Минобороны Украины сообщили, что Путин распорядился захватить Бахмут до конца октября. Город пытаются штурмовать, в частности, подразделения частной военной компании "Вагнера", в составе которых зеки, недавно набранные из российских тюрем.