В Бахмуте украинские пограничники ликвидировали 11 и ранили 14 окупантов

С помощью аэроразведки пограничники-минометчики наносили огневое поражение по маршрутам перехода противника в наступление, а в ближнем бою бойцы уничтожали штурмовиков гранатами и из стрелкового оружия.

В Бахмуте украинские пограничники ликвидировали 11 российских оккупантов и ранили еще 14.

Как сообщает Государственная пограничная служба, пограничники ведут тяжелые позиционные бои с врагом.

В частности, в течение вчерашнего дня защитники провели два позиционных боя с российскими оккупантами.

Так, с помощью аэроразведки пограничники-минометчики наносили огневое поражение по маршрутам перехода противника в наступление, а в ближнем бою бойцы уничтожали штурмовиков гранатами и стрелковым оружием.

"Враг потерял 11 человек, еще 14 ранены", — отметили в ГНСУ.

Напомним, по словам солдата-гранатометчика 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрия Сиротюка, Путин не жалеет своих людей, и чтобы продвинуться на несколько сантиметров вперед, он готов отдать на уничтожение много солдат. В то же время, сами же россияне, не ценя свою жизнь и чужую, постоянно идут в ближний бой.

Непрерывное наступление на Бахмут - какая ситуация именно сейчас?

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