В Бахмуте "Вагнер" бросает на штурм женщин-заключенных — военный рассказал подробности (видео)

В Бахмуте в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои с врагом, они развиваются достаточно динамично. Противник не оставляет никаких усилий полностью захватить город, а также его окрестности. Кроме осужденных мужчин, там уже есть осужденные женщины.

Об этом в эфире национальных новостей в слоте 1+1 рассказал командир батальона "Сила Свободы" Михаил Крыжановский.

"ВСУ стоят стойко и не отдают ни одного метра противнику. Силы противника постоянно обновляются за счет вагнеровцев. Здесь ЧВК "Вагнер" испытывает проблемы, ведь она перешла под управление Минобороны РФ. Кроме осужденных мужчин, там уже есть осужденные женщины. Их ЧВК "Вагнер" бросает и в тыл, и на штурмы", — рассказал военный.

По словам Крыжановского, враг не жалеет личный состав и не разрешает ему отходить.

"Характер штурмов врага очень жесток по отношению, в первую очередь, к их людям. Когда после штурма со стороны врага остается 1-2 человека, они не забирают их с поля боя, а требуют продолжать выполнять боевое задание", — подчеркнул воин.

Он также добавил, что украинские силы удерживают "дорогу жизни", они штурмуют определенные участки наступления.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может сдать Бахмут, потому что это расширит фронт и даст россиянам шанс захватить больше украинских территорий.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов объяснил, что российские оккупанты так отчаянно пытаются захватить Бахмут, поскольку это единственное место, где огромными потерями враг "имеет определенный тактический успех".

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