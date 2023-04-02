В Бахмуте враг задействовал профессиональные подразделения десантников: Маляр о ситуации в городе

В Бахмуте продолжаются очень напряженные бои. Враг делает попытки задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Нашим защитникам приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника. Но каждое наше военное решение и каждый шаг взвешенным", — отметила Маляр.

Она отметила, что в зоне боевых действий работает командование Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности", – добавила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Напомним, ВСУ обнародовали кадры уничтожения врага на заводе в Бахмуте.

Украинские бойцы в сутки ликвидировали еще 560 россиян.

Читайте также: