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В Бахмуте ВСУ уничтожили базирование оккупантов, находившихся в одной из многоэтажек города

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1326
Время на прочтение
1 мин
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В Бахмуте ВСУ уничтожили базирование оккупантов, находившихся в одной из многоэтажек города

ВСУ уничтожили базирование россиян в Бахмуте / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

В Бахмуте продолжаются адские бои.

Украинские защитники уничтожили позицию оккупантов в Бахмуте, которые вели постоянный обстрел с одной из многоэтажек города.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"Уничтожен пулеметный расчет противника, который вел огонь с многоэтажки в Бахмуте. Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777", — говорится в сообщении.

Добавим, что агрессор продолжает активную переброску с территории России в районы оперативного назначения дополнительного вооружения, военной, специальной техники, а также накопления крылатых и баллистических ракет и ударных беспилотников.

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