В Балаклее нашли тюрьму, в которой российские оккупанты издевались над украинцами — полиция

Там они также обустроили застенки, в которых издевались над украинцами.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Во время оккупации Балаклеи оккупанты держали в тюрьме ориентировочно 40 человек. Кормили своих заключенных только дважды в день кашами. Оккупанты задерживали тех людей, которые были военными или участвовали в АТО. Им в этом помогали местные коллаборанты.

"Также искали людей, которые помогали украинской армии уничтожать рашистов. А в случае, когда они освобождали много людей, а новых не было — хватали людей прямо на улице возле отдела полиции. Один мужчина просидел в "тюрьме" 46 дней — рашисты нашли фото его брата в военной украинской форме", — написал Болвинов.

Полицейский отметил, что россияне жестоко пытали украинцев. Для издевательств использовали электрический ток.

"Также у следователей есть информация об убитых жителях города. О погибших известно, что их расстреляли на блокпосту россиян в последний день оккупации — все детали происшествия еще выясняются", — отметил Болвинов.

Напомним, оккупанты обустроили застенки в подвалах на ЗАЭС.

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