В Балаклее оккупанты обстреляли эвакуационный автобус: погиб водитель

Прокуратура открыла уголовное производство.

В воскресенье, 3 апреля, армия Российской Федерации обстреляла эвакуационный автобус во временно оккупированной Балаклее Харьковской области.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Отмечается, что в Балаклею в Изюмском районе была направлена колонна автобусов для эвакуации мирного населения. Впрочем, российские военнослужащие обстреляли один из автобусов. Оккупанты применили автоматическое оружие.

В результате обстрела оккупантами погиб водитель транспортного средства. В настоящее время следователи устанавливают сведения о потерпевших.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщил, что сейчас продолжаются тяжелые бои украинских защитников с российскими оккупантами в Харьковской, Луганщине, Донбассе.

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