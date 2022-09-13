В Балаклее полиция заканчивает процесс эксгумации двух тел украинцев, погибших от рук оккупантов — Геращенко

Правоохранители уже фиксируют преступления российских военных, которые они совершили на оккупированных территориях.

В Балаклее полиция заканчивает процесс эксгумации двух тел украинцев, погибших от рук российских военных во время оккупации населенного пункта.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Люди были расстреляны в центре города, рядом с блокпостом. Российские орки решили, что эти люди являются для них диверсантами. Хотя это были простые граждане, как в Буче. Их закопали здесь рядом. И это только начало — по сообщениям местных жителей, людей хватали оккупанты и тащили в отделение полиции, где их пытали, после чего они не возвращались", — подчеркнул Антон Геращенко.

Также он добавил, что масштаб преступлений в Балаклее меньше, чем было в Буче, но каждая жизнь уникальна. Поэтому правоохранители будут открывать уголовные дела по каждому случаю зверства россиян.

В общей сложности, за время войны против оккупантов открыли уже более 30 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений.

Напомним, что в России взорвалось общество после заявления Зюганова о всеобщей мобилизации.

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