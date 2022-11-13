В Беларусь из РФ начали массово прилетать Ил-76, которыми могут вывозить ракеты: что известно

Из России на белорусский аэродром "Мачулищи" за последние два дня восемь раз прилетали Ил-76 ВКС РФ, которые могут завозить или вывозить ракеты, или одновременно и то, и другое.

Об этом сообщает "Беларуски Гаюн" 13 ноября.

По данным наблюдателей, 11 ноября самолеты пробыли на аэродроме 3,5-4,5 часа. Объясняется, что такое время очень длительно для разгрузки. 12 ноября еще дольше — от 5,5 до 6,5 часа.

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По мнению аналитиков, есть три версии, зачем Ил-76 прилетают в Беларусь: завоз новых ракет и/или амуниции в РБ; вывоз ракет и/или амуниции из РБ в РФ; одновременный завоз и вывоз разных типов вооружения.

Самая реальная версия — "завоз ракет в РБ".

"Какая из версий приоритетна? Вторая. И она единственная, имеющая ряд косвенных подтверждений. Во-первых, это длительное время пребывания на аэродроме. Во-вторых, и это более показательно, 9 и 10 ноября, как раз перед началом прилетов Ил-76, в направлении аэродрома "Мачулищи" было зафиксировано минимум 16 тралей с контейнерами для ракет под ЗРК С-300/400 (по 4 ракетных контейнера на каждом) — минимум 64 ракеты", — говорится в заявлении.

В тоже время, для подтверждения версии с одновременным завозом и вывозом разного оружия недостаточно данных.

Ракеты могут вывозить на следующие аэродромы:

"Миллерово" (Ростовская область) — 4 рейса

"Ростов-на-Дону-Центральный" (Ростовская область) — 2 рейса

"Чкаловский" (Московская область) — 1 рейс

"Сеща" (Брянская область) — 1 рейс

Если предположение подтвердится, что ракеты перевозят в Ростовскую область, РФ, происходит снабжение ракетами группировки в Луганском и Донецком направлениях.

Напомним, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что Украина начала строить стену на границе с Беларусью. Это – ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой. Это еще не все, но детали пока не будут сообщать. Такую же стену построят на границе с Россией.

Участие Беларуси в войне против Украины

24 февраля из Беларуси на Украину пошла техника кафиров и сейчас с территории РБ россияне обстреливают Украину. Сам Лукашенко активно поддерживает Путина.

Недавно в Сети опубликовали спутниковые снимки, свидетельствующие, что на аэродроме в "Мачулищах" (Беларусь) находятся МиГ-31К ВКС РФ и контейнеры, где могут храниться ракеты "Кинжал".

Между тем в Генштабе ВСУ предупреждают, что в случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное огневое поражение врага, который понесет огромные потери.

Впрочем, как считает бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес, новое нападение на Украину из Беларуси пока маловероятно. По его мнению, если Лукашенко отдаст армии Беларуси приказ наступать, то белорусы могут восстать.

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