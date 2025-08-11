В Беларусь прибыли эшелоны с военными и техникой РФ: в ГПСУ оценили угрозу для Украины

Военные учения в Беларуси / © Associated Press

Россияне уже отправили несколько сотен солдат и десятки единиц техники для военных учений в Беларуси. Это направление остается угрожающим Украине.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Речь идет о нескольких сотнях военнослужащих и нескольких десятках техники, которые уже прибыли на территорию Беларуси. В то же время, Беларусь определенные силы направила в Россию, где также должны состояться учения», — сообщил Демченко.

Украинские разведчики и пограничники отслеживают прибытие российских подразделений, чтобы понимать, какое количество они могут привлечь для совместных учений, особенно на территории Белоруссии.

«Это направление для нас по-прежнему угрожающее. Во время этих учений нельзя исключать провокаций или нагнетания ситуации безопасности для нашей страны», — констатировал Демченко.

Напомним, в сентябре на территории Беларуси должны начаться совместные военные учения с РФ «Запад — 2025». Для участия в мероприятии в Белоруссию уже прибыли российские военные и техника. Однако, по мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, реальной угрозы для восточных стран НАТО эти учения не представляют.

Эксперт предполагает, что могут случаться провокации, подобные недавнему инциденту, когда российский беспилотник «Гербера» залетел на территорию Литвы. Могут также разворачиваться наступательные колонны, впрочем, угроза вряд ли выйдет за пределы таких инцидентов или диверсий.