В Беларусь прибывают российские "мобики", РФ доукомплектует свои подразделения – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений

На территории Беларуси происходит доукомплектование подразделений вооруженных сил страны-агрессорки России за счет отмобилизованных, прибывающих с территории РФ.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 5 ноября.

Отмечается, что мероприятия по боевой подготовке и слажению указанных подразделений продлятся около двух-трех недель.

Между тем, в Генштабе подчеркивают, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. "Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки", — отмечают в строительстве.

Лукашенко и заявления о войне

Между тем, белорусский "президент" Александр Лукашенко всячески имитирует, что его стране "война не нужна" — хоть и Беларусь стала плацдармом для развертывания российских войск и атак на Украину.

Более того — диктатор заявил, что "мечтает о мире". Мол, уже не раз говорил, что планов воевать нет. "Почему меня в этом обвиняют?", – возмущается он.

Впрочем, Лукашенко с начала войны упорно выгораживает своего друга Путина. Белорусский "лидер" успокаивает, мол, глава Кремля не будет применять тактическое ядерное оружие, поскольку у него есть "самые современные виды" другого вооружения.

Читайте также: