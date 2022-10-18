В Беларусь прилетали носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми вскоре могут бомбить Украину: что известно

В Беларуси 16 октября зафиксировали три сверхзвуковых истребителя-перехватчика МИГ-31, которые сели на аэродром в Мачулищах.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" утром 18 октября.

Наблюдатели объясняют, что замеченные истребители – это не стандартные МИГ-31, а специальная их модификация – МИГ-31К. По данным специалистов, именно эта модель истребителей способна нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и запускать их на расстоянии 2000 км.

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"Не исключено, что вместе с Миг-31К в Беларусь привезли и гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Дело в том, что в тот же день, 16 октября, на аэродром "Мачулищи" из РФ прилетали три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), которые вполне могли привезти ракеты для запусков из МИГ-31К", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в МИГ-31К увеличен запас топлива и есть специальная аппаратура связи. Добавим, что российские пропагандистски ранее заявляли, что их системы в носителях ракет "Кинжал" "позволят в автоматическом режиме без участия пилота" вывести самолет на нужную траекторию запуска и мол "в точно рассчитанный момент запустить ракету".

"Есть основания полагать, что истребители МИГ-31К ВКС РФ в ближайшее время могут начать обстрел Украины с территории Беларуси с помощью гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", — говорится в сообщении "Беларуски Гаюн".

"Беларуски Гаюн" также установил регистрационные номера истребителей, замеченных в Беларуси – RF-92462, RF-92339 и RF-92333.

Ситуация в Беларуси

Белорусский режим Лукашенко принимает участие в войне против Украины с 24 февраля. Именно с территории Беларуси на Киев пошли в наступление русские войска. Оттуда же РФ запускает по Украине ракеты.

На днях мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" заявила, что режим Лукашенко отправил в направлении оккупированного Донецка эшелон с 25 танками. А в оккупированный Луганск отправился эшелон с белорусскими "Уралами", снятыми со складов хранения.

Недавно Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор Беларуси заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству.

16 октября стало известно, что Российская Федерация начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск.

В свою очередь, мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" со ссылкой на представителей Минобороны Беларуси заявила, что Россия перебросит в РБ 9 тысяч военных, а также около 170 танков, до 200 БМП и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

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