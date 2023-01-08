В Беларусь прилетело 9 российских вертолетов, разрисованные буквой "Z": что известно

В Минобороны Беларуси говорят, что речь идет о совместных учениях с РФ.

В Беларусь фиксируются прибытие вертолетов ВКС РФ. Известно о 9 воздушных суднах Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ, на некоторых из них замечали символ "Z", который оккупанты рисуют на своей технике.

Об этом сообщают наблюдатели "Беларуски Гаюн".

Там напомнили о заявлении Минобороны Беларуси о проведении совместных летно-тактических учений ВС РБ и ВС РФ.

По информации наблюдателей, с 8 по 12 января в Беларусь ожидается прибытие авиационной составляющей РФ для проведения указанных учений.

Скорее всего, авиация ВКС РФ в этот период будет дислоцироваться на аэродромах в Мачулищах и Барановичах.

"Не исключено, что могут быть привлечены Лидский, Лунинецкий и Бобруйский аэродромы. На аэродром "Мачулищи" уже начали прибывать борта ВКС РФ. Так, известно о 9 вертолетах Ми-8 и Ми-24 ВКС РФ, на некоторых из них замечали символ "Z", – сказано в сообщении.

Ситуация в Беларуси сейчас

В последние дни в Беларуси фиксируют активное прибытие военных РФ. За последние два дня Россия могла перебросить в белорусский Витебск не менее 1400-1600 своих военных.

Сообщалось, что в ночь на 7 января в Беларусь перебросили 700-800 военных РФ.

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В Минобороны Беларуси не скрывают и откровенно говорят, что продолжают принимать личный состав, вооружение, военную и спецтехнику вооруженных сил РФ. Говорят, это в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.

А на прошлой неделе белорусские пограничники, контролируемые диктатором Лукашенко, захватившим власть СБ, заявили, что якобы украинские коллеги их "провоцируют угрожающими жестами". А еще их не устраивает, что Украина строит забор на границе с Беларусью для защиты от потенциальных угроз.

В свою очередь Украина полностью осознает риски со стороны Беларуси и базирующихся там военных. Разведка постоянно отслеживает ситуацию в республике и готовится к худшему сценарию, об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Пока Украина наблюдает за происходящим по ту сторону границы, наши вооруженные силы, охраняющие северо-западные рубежи, наращивают тренировки подразделений.

Главный редактор издания "Белорусская правда" Илья Добротвор считает, что белорусская армия не готова к реальным боевым действиям и не имеет мотивации воевать из-за плохой зарплаты. По его мнению, Путин не рассчитывает на белорусских военных как на боевую силу. Диктатору выгодна Беларусь как плацдарм для нанесения воздушных ударов по территории Украины.

Белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка также считает, что диктаторы Лукашенко и Путин не готовы бросать белорусских военных на войну в Украине, ведь боятся протестов.

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