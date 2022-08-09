В Беларусь снова прилетал российский Ил-76, привезший новую партию ракет: мониторинговая группа предупреждает об опасности

В Гомель снова прилетал грузовой самолет Фл-76 Воздушно-космические силы Российской Федерации, который, вероятно, привез новую партию ракет для ЗРК С-300/400.

По данным мониторинговой группы, российский самолет приземлился в аэропорту "Гомель" в районе 17:00, а после 18:30 борт улетел обратно в РФ.

Об этом говорится на странице "Белорусский Гаюн" в телеграммах.

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"Мы предполагаем, что этот борт привез в Беларусь очередную партию ракет, поскольку в районе 19:00 из Гомеля в направлении трассы М8 был замечен проезд подъемного крана и двух тралов, перевозивших по 4 ракеты для ЗРК С-300/400. Не исключено, что ракеты перевозятся на аэродром Зябровка, где сосредоточены силы ВС РФ", — говорится в сообщении.

Кроме этого, по информации авторов группы, 9 августа зафиксировано опрокидывание ракет со стороны Гомеля в сторону Мозыря по трассе М-10. Ракеты перевозились на трали с опознавательным знаком, характерным для российской армии "V".

"Видно, что в Беларусь уже который день идет активный подвоз ракет для С-300/400. Согласно актуальной информации, можно предположить, что наблюдается подготовка к ракетным обстрелам не только из Гомельского района, но и локаций в Мозырском районе", — отмечают авторы мониторинговой группы.

Напомним, угроза нападения армии Беларуси на Украину сейчас минимальна. Хотя такая угроза будет существовать до конца войны. Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко. Что касается ракетных ударов, авиационных и сухопутных, то риск очень велик, подчеркнул эксперт.

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