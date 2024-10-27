В Беларусь внезапно из Украины залетели российские «шахеды»: подробности

Один из дронов пролетел вглубь Беларуси и скрылся с радаров.

В Беларусь внезапно из Украины залетели два российских «шахеда».

Об этом сообщило издание «Беларускі Гаюн».

По сообщению, первый дрон пролетел по коридору Славутич-Чернобыль с 00:34 до 00:44. Другой дрон вошел в воздушное пространство в 00:36 в районе Лоева и держал курс на северо-запад. Известно, что этот БПЛА пролетел вглубь страны и пропал.

Это подтвердили воздушные силы ВСУ, по информации которых один дрон влетел в направлении Беларуси. Кроме того, еще по крайней мере два «шахеда» держали курс в направлении Беларуси, двигаясь в районе Овруча и Припяти в 00:39 и 02:05. Однако неизвестно, продолжили ли они движение дальше в Беларусь.

Напомним, в ночь на 27 октября Россию атаковали дроны, в Тамбовской области возле нефтеперерабатывающего завода прогремели взрывы.

Читайте также: