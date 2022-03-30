В Беларусь за сутки прибыло много раненых российских военных – Генштаб ВСУ

В Беларусь за сутки прибыло много раненых российских военных – Генштаб ВСУ

Там отметили, что государство продолжает предоставлять России территории для расположения ее военных и оружия.

За последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области Беларуси с территории Украины прибыло большое количество российских военнослужащих с ранениями разных степеней тяжести.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 30 марта.

Там отметили, что самопровозглашенное руководство Беларуси продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил России, аэродромной и транспортной сети, а также места расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет.

"В то же время, в соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться "страна, предоставляющая свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране", — отметили в украинском Генштабе.

Там добавили, что Беларусь также дает российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных учреждений на своей территории.

"Так, за последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области отмечено прибытие с территории Украины большого количества российских военнослужащих с разной степенью тяжести ранениями", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 марта в Минобороны сообщили, что наступательная группировка белорусских военных в направлении Волыни не создана, однако вероятность их вовлечения в войну против Украины сохраняется.

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