В Беларуси агенты КГБ начали проводить фильтрационные действия в отношении украинцев

В Беларуси, которая фактически оккупирована Кремлем, местная КГБ проводит фильтрационные действия в отношении украинцев.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Как отмечается, за последний месяц участились случаи вызова украинцев на допросы. КГБ проводит у украинцев обыски.

"Белорусские спецслужбы ищут среди украинцев информаторов и планируют наоборот привлечь их к сотрудничеству. Такие действия в очередной раз указывают на соучастие минского режима в этой войне против Украины. Центр национального сопротивления призывает местное подполье продолжать предоставлять нам информацию о ситуации во враждебной стране, ведь у нас есть общий враг и одна цель по его уничтожению", — рассказали в ЦНС.

Напомним, что на территории Беларуси на сегодняшний день находится не менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер", используемых в качестве инструкторов.

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