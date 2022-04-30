В Беларуси до сих пор стоят российские ракеты: Генштаб предупреждает о возможных провокациях в приграничных территориях

В Беларуси до сих пор стоят российские ракеты: Генштаб предупреждает о возможных провокациях в приграничных территориях

Беларусь укрепляет свои территории в Брестской и Гомельской областях вблизи украинской границы.

Вероятно, страна собирается совершить провокации в этих приграничных районах.

Об этом 30 апреля сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что на территории Беларуси до сих пор развернуты российские ОТРК "Искандер-М", поэтому сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Кроме того, отдельные авиационные подразделения воздушно-космических сил России продолжают базироваться на определенных аэродромах в Беларуси.

Напомним, в Минобороны Украины предупредили о возможных ракетных ударах российских войск с Черного моря. Ведь РФ сосредоточила там три носителя крылатых ракет типа "Калибр". Суммарный залп этих носителей составляет около 20 ракет.

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