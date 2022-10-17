В Беларуси формируется российская военная группировка, которая может отправиться на войну против Украины: действительно ли это так

Информация о том, что в Беларуси формируется российская военная группировка, не соответствует действительности. Она сформировано с 1998 года.

В Беларуси формируется российская военная группировка, которую могут отправить на войну против Украины. Однако эта информация, уже распространенная в СМИ, может быть фейковой.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Те российские части, которые входили в совместную группировку — а это 1-я гвардейская танковая армия и 20-я общевойсковая армия — они фактически наголову разбиты в Украине. Соответственно, на территорию Беларуси перебрасываются так называемые мобилизованные – контингент, нуждающийся в боевом слажении и подготовке. Потому что то, что задействовано в Украине — это пушечное мясо. Также действительности не соответствует информация Минобороны РФ о прибытии более 20 тысяч военнослужащих в Украину. В настоящее время, согласно данным, их будет не более девяти тысяч”, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Также он добавил, что Белоруссия поставляет России оружие, а не наоборот. Самая большая угроза, которая сейчас есть со стороны Беларуси – это использование их военной инфраструктуры.

Напомним, что Россия снова ударила по энергетической инфраструктуре на Днепропетровщине. Есть серьезные разрушения.

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